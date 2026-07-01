Sevgili Aslan, bugün Ay Plüton kavuşumu senin tam karşıt evinde, ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor. Hayatındaki insanlarla (eşin, en yakın dostun veya iş ortağın) kurduğun bağlar çok ciddi bir dayanıklılık testinden geçecek. Karşı tarafın senin en büyük güvensizliklerini ayna gibi sana yansıttığı sarsıcı bir aydınlanma yaşıyorsun.

Sürekli kontrolü elde tutma arzunu bırakıp ilişkilerde eşitlenmeyi öğreniyorsun. Karşı tarafın haklı eleştirilerini savunmaya geçmeden dinlediğinde, aslında aranızdaki çatışmanın ne kadar iyileştirici ve dönüştürücü bir güce sahip olduğunu fark ederek bağlarınızı yenileyeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle arandaki güç savaşları bugün yerini çok derin bir teslimiyete bırakıyor. Maskeleri düşürüp gerçek ruhunuzla birbirinize bağlandığınız tutkulu bir süreç. Bekar bir Aslan burcu isen, seni manipüle etmeye çalışan veya duygularınla oynayan bir flörtü bugün son derece otoriter bir şekilde hayatından söküp atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...