Sevgili Aslan, temmuz ayına harika bir odaklanma ile başlıyorsun. Ay Oğlak burcunun o yorucu ve görev odaklı evinden çıkıp Kova burcuna geçerken, dikkatini angarya işlerden sıyırarak ikili ilişkilere, danışmanlıklara ve bire bir kurulan diyaloglara yönlendiriyor. Masandaki evrakları bırakıp sana vizyon katacak akıllı insanlarla masaya oturuyorsun.

Başkalarından destek almak veya fikir alışverişi yapmak sana çok iyi gelecek. Tek başına çözemediğin bir konuyu, güvendiğin zeki bir dostuna veya bir uzmana danıştığında, problemlerin ne kadar kolay aşıldığını göreceksin. Birlikte hareket etmek senin için büyük bir şansa dönüşüyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, odak noktan partnerine dönüyor. Bireysel dertleri bir kenara bırakıp onun hayatına, hedeflerine ve duygularına ortak olmak sevgini parlatacak. Bekar bir Aslan burcu isen, Ay'ın bu transiti seni ikili ilişkilerde çok çekici kılıyor. Girdiğin ortamlarda zekasıyla ve bağımsız ruhuyla öne çıkan, senin gibi güçlü bir karakterle göz göze gelip eşsiz bir uyum yakalayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…