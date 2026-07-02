Sevgili Aslan, bugün gökyüzünün enerjisi senin ikili ilişkilerine, ortaklıklarına ve diplomasi yeteneğine odaklanıyor. Karşındaki insanlarla kurduğun iletişimde öylesine çekici, sıcak ve estetik bir tavır sergiliyorsun ki, aranızdaki tüm soğuk rüzgarlar yerini bahar havasına bırakıyor. İnsanları kendine hayran bırakıyorsun.

Jüpiter senin burcunda ilerlerken öz güvenin zaten gökyüzüne ulaşmış durumda. Ancak ikili ilişkilerde kendi haklılığını abartılı bir coşkuyla savunmak yerine, karşı tarafa da alan açmalısın. Aşırı beklentilere girmek veya 'her şeyi ben çözerim' demek yerine, uyum içinde el sıkışmak sana sandığından çok daha büyük zaferler getirecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki denge bugün kusursuz. Ona edeceğin şık iltifatlar veya yapacağın estetik bir sürpriz, sevginizi yeniden alevlendirecek. Aşka estetik katıyorsunuz. Bekar bir Aslan burcu isen, bugün yaydığın çekim gücü sayesinde sosyal çevrenin en gözde kişisi sensin. Öz güvenini zarafetle dengeleyen, sana adeta bir sanat eseri gibi yaklaşan çok kibar biriyle eşsiz bir flörte adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…