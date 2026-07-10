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Aslan Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

11 Temmuz Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında uzaklık kavramını yeniden tanımlamana neden olabilir. Bazen aynı şehirde olup birbirinden uzaklaşan insanlar vardır, bazen de kilometrelerce uzakta olup birbirinin hayatına gerçekten dokunabilenler. Bugün senin için önemli olan mesafe değil, emek olacak.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle birlikte uzun süredir konuştuğunuz ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz bir plan yeniden gündeme gelebilir. Sürekli ertelenen kısa bir seyahat, birlikte gidilecek bir etkinlik ya da aylardır konuşulan küçük bir değişiklik artık somut bir adım bekliyor olabilir. Bu kez konuşmak değil, harekete geçmek ilişkinize iyi gelebilir.

Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir yalnızca mesajlarla ilerleyen bir yakınlığı sorgulamaya başlayabilirsin. Günün sonunda seni düşündüğünü söyleyen biriyle, gerçekten zaman ayıran biri arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Bugün kalbin sözlerden çok davranışlara inanmak isteyecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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