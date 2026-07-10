Sevgili Aslan, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında uzaklık kavramını yeniden tanımlamana neden olabilir. Bazen aynı şehirde olup birbirinden uzaklaşan insanlar vardır, bazen de kilometrelerce uzakta olup birbirinin hayatına gerçekten dokunabilenler. Bugün senin için önemli olan mesafe değil, emek olacak.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle birlikte uzun süredir konuştuğunuz ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz bir plan yeniden gündeme gelebilir. Sürekli ertelenen kısa bir seyahat, birlikte gidilecek bir etkinlik ya da aylardır konuşulan küçük bir değişiklik artık somut bir adım bekliyor olabilir. Bu kez konuşmak değil, harekete geçmek ilişkinize iyi gelebilir.

Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir yalnızca mesajlarla ilerleyen bir yakınlığı sorgulamaya başlayabilirsin. Günün sonunda seni düşündüğünü söyleyen biriyle, gerçekten zaman ayıran biri arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Bugün kalbin sözlerden çok davranışlara inanmak isteyecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…