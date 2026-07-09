Sevgili Aslan, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte uzun süredir kesin gözüyle baktığın bazı fikirler değişmeye başlayabilir. Özellikle taşınma, yurt dışı planı, eğitim başvurusu ya da “bir gün mutlaka yapacağım” dediğin bir hedefin sandığından daha fazla hazırlık gerektirdiğini fark edebilirsin. Bu durum seni vazgeçirmek yerine planlarını daha sağlam temellere oturtmaya yönlendirecek.

İş hayatında kulaktan dolma bilgiler yerine somut veriler önem kazanıyor. Bir iş teklifinin detaylarını yeniden okumak, sözlü verilen vaatleri yazılı hale getirmek ya da yeni bir projede sorumlulukları netleştirmek ileride yaşanabilecek karışıklıkları önleyebilir.

Maddi konularda eğitim, seyahat ya da kişisel gelişim için ayrılan bütçeyi yeniden düzenlemek isteyebilirsin. Aşk hayatında ise uzak mesafe ilişkileri, farklı şehirlerde yaşayan kişiler ya da geleceğe dair beklentiler gündeme gelebilir. Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir uzaktan yürüyen bir iletişimin gerçekten nereye gittiğini sorgulayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…