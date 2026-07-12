Sevgili Aslan, bugün gökyüzü perde arkasında kalan gelişmeleri görünür hale getirebilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, bir süredir sessiz ilerleyen konuların yön değiştirmesine neden olurken geçmişte aldığın kararların etkilerini de önüne çıkarıyor. İş hayatında senden habersiz yürütülen bir süreçle ilgili önemli bir bilgi edinebilir ya da daha önce sunduğun bir fikrin beklenmedik şekilde değerlendirmeye alındığını öğrenebilirsin. Bugün gözlem yapman, konuşmaktan daha fazla kazandırabilir.

Maddi konularda telefonun, dizüstü bilgisayarın ya da sık kullandığın elektronik bir cihaz arıza çıkarabilir. Ertelediğin bir tamir veya parça değişimi için bütçenden pay ayırman gerekebilir. Eğer yeni bir elektronik ürün almayı düşünüyorsan acele etmemek ve fiyat karşılaştırması yapmak daha avantajlı olabilir.

Aşk hayatında ilişkisi olan Aslanlar, partnerlerinin son zamanlarda içine attığı bazı duyguları öğrenebilir. Birbirinizi yargılamadan dinlemeniz, aranızdaki bağı güçlendirecek ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracaktır. Bekar Aslanlar ise katıldıkları bir etkinlikte ya da kalabalık bir ortamda tüm dikkatleri üzerine çeken biriyle tanışabilir. İlk bakışta hissedilecek güçlü çekim, yeni bir hikayenin başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…