Sevgili Aslan, Güneş'in Yengeç burcuna geçişi seni biraz daha arka plana çekilmeye, projelerini gözlerden uzak bir şekilde yürütmeye davet ediyor. İş hayatında büyük çıkışlar yapmak veya sahnede olmak yerine, gizli stratejiler geliştirmek ve eksiklerini tamamlamak için bu izole enerjiyi kullanabilirsin. Merkür'ün geri hareketi, perde arkasında yürüttüğün işlerde bazı bilgi kirliliklerine yol açabileceği için duyduğun her şeye hemen inanmamalı, verileri iki kez kontrol etmelisin.

Maddi olarak geçmişte gözden kaçırdığın bir faturanın, unutulmuş bir borcun ya da vergi ödemesinin aniden karşına çıkmasıyla bütçeni yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsin. Satürn'ün kısıtlayıcı pozisyonu, dışarıdan beklediğin maddi desteklerin veya ortaklı gelirlerin eline geç ulaşmasına neden olabilir. Bugün finansal konularda tamamen kendi yağında kavrulmayı hedeflemeli ve risk barındıran hiçbir mali taahhüdün altına girmemelisin.

İlişkisi olan bir Aslan isen partnerin için bugüne kadar yaptığın fedakarlıkları içsel olarak sorgularken bulabilirsin kendini; aldığın ve verdiğin değer arasındaki dengesizlik seni biraz mesafeli davranmaya itebilir. Bekar bir Aslan isen platonik duyguların tetiklenebileceği ya da kadersel bağlar hissettiğin eski bir tanıdıkla yollarının kesişebileceği bir gündesin. İç dünyandaki yalnızlık hissini bastırmak için alelacele kararlar vermemeli, kalbinin sesini dinlemelisin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…