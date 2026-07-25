Sevgili Aslan, Satürn bugün inançlar ve dünya görüşü alanında geri hareketine başlıyor ve ilişkinde değer uyumunu gündeme getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle hayata aynı pencereden bakıp bakmadığınızı sorguluyorsun. Belki bir konuda aranızda derin bir görüş ayrılığı var ve bunu şimdiye kadar aşkın gölgesinde görmezden geldiniz. Bugün bu farkın gerçekten önemli olup olmadığını düşünüyorsun. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bu konuşmayı bir çatışmaya dönüştürmeden yapmanı sağlıyor. Her konuda aynı fikirde olmanız gerekmez, ancak hayatın temel meselelerinde aynı yöne bakmanız gerekir. Bu ayrımı yapman, ilişkinin geleceğini netleştirecek.

Bekarsan, seninle aynı değerleri paylaşan biri bugün ilgini çekiyor. Bir sohbette aynı şeye kızdınız, aynı esprilere güldünüz ya da aynı konuda aynı tarafta durdunuz. Bu zihinsel ve ruhsal uyum, senin için dış görünüşten çok daha etkileyici. Böyle bir bağ nadiren kurulur ve kurulduğunda güçlü olur. Bugün karşına aynı dünyaya inanan biri çıkarsa, onu geçiştirmemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…