Sevgili Aslan, 1 Ağustos tarihinde aşk hayatında yüzeysel konuşmalardan çok güven ve bağlılık meseleleri önem kazanabilir. Eğer bir ilişkin varsa, kıskançlık yaratan bir durum veya geçmişte üzeri kapatılan bir mesele yeniden açılabilir. Bu kez kaçmak yerine açık konuşmanız ilişkinizdeki güven sorununu çözebilir.

Eğer bekarsan, hakkında çok az şey bildiğin ancak güçlü bir çekim hissettiğin biriyle yakınlaşabilirsin. Gizemli tavırları kalp atışlarını hızlandırsa da bu yoğun çekimi gerçek bir bağ sanmadan önce onu biraz daha tanımalısın.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…