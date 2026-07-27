Sevgili Aslan, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve derin bağlar alanını harekete geçiriyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda kelimelere dökülemeyen yoğun bir yakınlık bugün hissediliyor; bu derin bağın tadını çıkarabilirsin. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisine dikkat etmelisin; yüzeyin altındaki bir şeyi sezip bunu bir şüpheye dönüştürebilirsin. Somut bir kanıt olmadan, sadece bir hisle partnerini sorgulamak bugün gereksiz bir gerginlik yaratabilir. Sezgilerinle kuruntularını birbirinden ayırmalısın.

Bekarsan, birine karşı ilk anda güçlü ve açıklanamaz bir çekim duyabilirsin. Ancak bu yoğunluk her zaman iyi bir işaret değildir; bazen en güçlü çekim, en sağlıksız bağlardan gelir. Balık Ay’ının etkisiyle bugün mantığını devreye sokmalısın. Bu çekimin nereden geldiğini anlamadan kendini kaptırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…