Sevgili Aslan, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin ortak kaynaklar ile derin bağlar alanına yerleşiyor. İş hayatında başkasının bütçesiyle ya da ortak bir kaynakla ilgili bir konuda bugün sezgilerin güçlü. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi paylaşılan bir konuda farkındalık uyandırıyor. Balık Ay’ının derin enerjisi, yüzeyin altındaki gerçekleri sezmeni sağlıyor. Bir kişinin ya da bir durumun göründüğü gibi olmadığını bugün hissedebilirsin, bu sezgiye güvenmelisin.

Maddi konularda ortak bir kaynak sezgisel biçimde gündeme geliyor. Bir destek, bir kredi ya da paylaşılan bir bütçe bugün konuşulabilir. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisi yüzünden ortak paralarda her ayrıntıyı netleştirmelisin. Güzel görünen ama belirsiz bir finansal konuya bugün mesafeli durmalısın.

Aşk hayatında derin bir duygusal bağ öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızda kelimelere dökülemeyen yoğun bir yakınlık bugün hissediliyor; bu bağın tadını çıkarmalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, birine karşı ilk anda güçlü ve açıklanamaz bir çekim duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…