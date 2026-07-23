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Aslan Burcu right-white
24 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 24 Temmuz Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Merkür ileri hareketine geçiyor ve Ay senin yaratıcılık alanına yerleşiyor. Güneş zaten burcunda ilerliyor, bu yüzden Yay Ayı ile arasındaki üçgen bugün seni fazlasıyla güçlendiriyor. İş hayatında ortaya koyduğun fikir dikkat çekiyor ve çevrendekiler senin enerjine kapılıyor. Uzun süredir sunmak istediğin projeyi bugün anlatabilirsin. Sözünü esirgemeden konuşman bugün lehine sonuçlanacak.

Maddi konularda keyif alanların bütçeni belirliyor. Bir bilet, bir kutlama ya da hobinle ilgili bir ödeme gündemine girebilir. Venüs'ten gelen zorlayıcı açı yüzünden 'bir kez yaşanır' düşüncesiyle sınırı aşabilirsin. Harcamadan önce toplamı hesaplaman gerekiyor.

Aşk hayatında oyun ve neşe ön planda. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle plansız yapacağınız bir kaçamak aranızdaki gerginliği tamamen dağıtacak. Bugün ciddi konuları bir kenara bırakıp birlikte gülmeye bakın. Bekar bir Aslan burcu isen, eğlenceli bir ortamda kahkaha atarken tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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