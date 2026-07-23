Sevgili Aslan, Merkür ileri hareketine geçiyor ve Ay senin yaratıcılık alanına yerleşiyor. Güneş zaten burcunda ilerliyor, bu yüzden Yay Ayı ile arasındaki üçgen bugün seni fazlasıyla güçlendiriyor. İş hayatında ortaya koyduğun fikir dikkat çekiyor ve çevrendekiler senin enerjine kapılıyor. Uzun süredir sunmak istediğin projeyi bugün anlatabilirsin. Sözünü esirgemeden konuşman bugün lehine sonuçlanacak.

Maddi konularda keyif alanların bütçeni belirliyor. Bir bilet, bir kutlama ya da hobinle ilgili bir ödeme gündemine girebilir. Venüs'ten gelen zorlayıcı açı yüzünden 'bir kez yaşanır' düşüncesiyle sınırı aşabilirsin. Harcamadan önce toplamı hesaplaman gerekiyor.

Aşk hayatında oyun ve neşe ön planda. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle plansız yapacağınız bir kaçamak aranızdaki gerginliği tamamen dağıtacak. Bugün ciddi konuları bir kenara bırakıp birlikte gülmeye bakın. Bekar bir Aslan burcu isen, eğlenceli bir ortamda kahkaha atarken tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…