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Aslan Burcu right-white
19 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 19 Temmuz Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, ilişkilerinde ve ortaklıklarında kimin ne kadar emek verdiğini görmeni sağlıyor. Güneş-Ay sekstili özgüvenini destekliyor, Ay-Neptün karşıtlığı ise bazı övgülerin ya da vaatlerin gerçekliğini sorgulamanı gerektirebilir.

Kariyer ve para konularında Ay-Jüpiter sekstili görünürlüğünü artıracak bir fırsat sunuyor; bugün öne çıkan bir teklife açık olmalısın. Mars-Satürn sekstili bu enerjiyi disipline dönüştürmene yardımcı oluyor, gösterişten çok somut sonuçlara odaklan.

Aşk hayatında da karşılıklılık önemli. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin sana verdiği değeri bugün daha net fark ediyorsun. Bekar bir Aslan burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle sıra dışı biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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