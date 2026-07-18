Sevgili Aslan, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, ilişkilerinde ve ortaklıklarında kimin ne kadar emek verdiğini görmeni sağlıyor. Güneş-Ay sekstili özgüvenini destekliyor, Ay-Neptün karşıtlığı ise bazı övgülerin ya da vaatlerin gerçekliğini sorgulamanı gerektirebilir.

Kariyer ve para konularında Ay-Jüpiter sekstili görünürlüğünü artıracak bir fırsat sunuyor; bugün öne çıkan bir teklife açık olmalısın. Mars-Satürn sekstili bu enerjiyi disipline dönüştürmene yardımcı oluyor, gösterişten çok somut sonuçlara odaklan.

Aşk hayatında da karşılıklılık önemli. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin sana verdiği değeri bugün daha net fark ediyorsun. Bekar bir Aslan burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle sıra dışı biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…