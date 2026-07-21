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Aslan Burcu right-white
22 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 22 Temmuz Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş bugün senin burcuna geçiyor ve yılın en parlak dönemi resmen başlıyor. İş hayatında görünürlüğün artıyor, enerjin yükseliyor ve çevrendekiler seni fark etmeye başlıyor. Bu dönemi iyi değerlendirmeni öneriyorum. Uzun süredir ertelediğin bir talebi ya da bir teklifi önümüzdeki günlerde dile getirebilirsin, çünkü rüzgâr artık senden yana esiyor.

Maddi konularda Ay ile Jüpiter arasındaki gerilim seni cömert davranmaya itiyor. Kendini şımartma isteğin bugün tavan yapıyor ve bu his çok tatlı olsa da cüzdanını zorlayabilir. Sepete atmadan önce bir gün beklemeni tavsiye ediyorum. Bugün istediğin şeyi yarın da isteyeceksen zaten alırsın.

Aşk hayatında çekiciliğin belirgin şekilde artıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin gözünde yeniden parlıyorsun ve bu ilginin tadını çıkarabilirsin. Bekar bir Aslan burcu isen, hiçbir çaba harcamadan dikkat çekiyorsun, sadece kendin olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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