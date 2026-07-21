Sevgili Aslan, Güneş bugün senin burcuna geçiyor ve yılın en parlak dönemi resmen başlıyor. İş hayatında görünürlüğün artıyor, enerjin yükseliyor ve çevrendekiler seni fark etmeye başlıyor. Bu dönemi iyi değerlendirmeni öneriyorum. Uzun süredir ertelediğin bir talebi ya da bir teklifi önümüzdeki günlerde dile getirebilirsin, çünkü rüzgâr artık senden yana esiyor.

Maddi konularda Ay ile Jüpiter arasındaki gerilim seni cömert davranmaya itiyor. Kendini şımartma isteğin bugün tavan yapıyor ve bu his çok tatlı olsa da cüzdanını zorlayabilir. Sepete atmadan önce bir gün beklemeni tavsiye ediyorum. Bugün istediğin şeyi yarın da isteyeceksen zaten alırsın.

Aşk hayatında çekiciliğin belirgin şekilde artıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin gözünde yeniden parlıyorsun ve bu ilginin tadını çıkarabilirsin. Bekar bir Aslan burcu isen, hiçbir çaba harcamadan dikkat çekiyorsun, sadece kendin olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…