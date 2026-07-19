Sevgili Aslan, kendi burcundaki Jüpiter'in Plüton ile kurduğu karşıtlık, bugün iş yerinde bir yetki ya da kontrol meselesini gündeme getiriyor. Haklı olduğun bir konuda bile ısrarcı bir tavır seni yıpratabilir; gücünü göstermek yerine kullanman daha etkili olacak.

Maddi tarafta bu karşıtlık, olduğundan büyük düşünme eğilimi yaratıyor; bugün elindekinden fazlasına uzanmak riskli. Görkemli bir harcamayı ertelemek bugünün en akıllıca hamlesi.

Aşk hayatında da güç dengesi konuşuyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki 'kim haklı' yarışını bırakıp kimin ne hissettiğine bakmak bugün her şeyi çözecek. Bekar bir Aslan burcu isen, ilgilendiğin kişiyi etkilemek için çabalamak yerine sadece kendin olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…