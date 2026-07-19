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Aslan Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 20 Temmuz Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kendi burcundaki Jüpiter'in Plüton ile kurduğu karşıtlık, bugün iş yerinde bir yetki ya da kontrol meselesini gündeme getiriyor. Haklı olduğun bir konuda bile ısrarcı bir tavır seni yıpratabilir; gücünü göstermek yerine kullanman daha etkili olacak.

Maddi tarafta bu karşıtlık, olduğundan büyük düşünme eğilimi yaratıyor; bugün elindekinden fazlasına uzanmak riskli. Görkemli bir harcamayı ertelemek bugünün en akıllıca hamlesi.

Aşk hayatında da güç dengesi konuşuyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki 'kim haklı' yarışını bırakıp kimin ne hissettiğine bakmak bugün her şeyi çözecek. Bekar bir Aslan burcu isen, ilgilendiğin kişiyi etkilemek için çabalamak yerine sadece kendin olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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