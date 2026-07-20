Sevgili Aslan, Terazi burcundaki Ay'ın Güneş'e attığı sert açı, kariyerinde bir konuşmanın ya da bir mesajın tam ortasında seni sınıyor. Söyleyeceğin bir cümle bugün beklediğinden fazla ağırlık taşıyor; kelimelerin bugün her zamankinden daha çok yankılanıyor.

Maddi konularda küçük görünen bir karar aslında kritik. Ufak bir onay, ufak bir imza, ufak bir 'tamam' bugün zincirleme sonuçlar doğurabilir; ayrıntıyı atlama.

Aşk hayatında da tek bir cümle belirleyici. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine bugün söyleyeceğin bir şey aranızdaki havayı tamamen değiştirebilir; tonunu iyi seç. Bekar bir Aslan burcu isen, gönderdiğin kısa bir mesaj sandığından büyük bir kapı açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…