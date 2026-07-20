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Aslan Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Terazi burcundaki Ay'ın Güneş'e attığı sert açı, kariyerinde bir konuşmanın ya da bir mesajın tam ortasında seni sınıyor. Söyleyeceğin bir cümle bugün beklediğinden fazla ağırlık taşıyor; kelimelerin bugün her zamankinden daha çok yankılanıyor.

Maddi konularda küçük görünen bir karar aslında kritik. Ufak bir onay, ufak bir imza, ufak bir 'tamam' bugün zincirleme sonuçlar doğurabilir; ayrıntıyı atlama.

Aşk hayatında da tek bir cümle belirleyici. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine bugün söyleyeceğin bir şey aranızdaki havayı tamamen değiştirebilir; tonunu iyi seç. Bekar bir Aslan burcu isen, gönderdiğin kısa bir mesaj sandığından büyük bir kapı açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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