Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında güven ve gelecek duygusu ön plana çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle ilişkinizin nereye gittiğini konuşmak isteyebilirsin. Bu konuşma seni germek yerine rahatlatabilir, çünkü karşındaki kişinin de seninle benzer şeyler düşündüğünü görmek sana iyi gelebilir.

Bekarsan, ayakları yere basan ve hayatında ne istediğini bilen biri dikkatini çekebilir. İlk başta fazla ciddi bulabilirsin ama bu kişinin sakinliği zamanla hoşuna gidebilir. Bazen seni en çok etkileyen kişi, ilk anda en çok konuşan olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…