Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında biraz macera ve yenilik isteği var. İlişkin varsa, partnerinle plansız bir gezi, yeni bir mekân ya da farklı bir etkinlik ilişkinize gerçekten iyi gelebilir. Rutini kırmak sizi birbirinize yeniden yaklaştırabilir. Yalnız bugün fikirlerin konusunda biraz fazla ısrarcı olabilirsin. Her konuda aynı düşünmek zorunda değilsiniz; hatta bazen farklı bakış açıları ilişkinin en güzel tarafı olabilir.

Bekarsan, senden farklı bir yaşam tarzına sahip ya da başka bir şehirden gelen biri ilgini çekebilir. Bu farklılık seni heyecanlandırabilir. Fakat Neptün etkisi nedeniyle yalnızca “farklı” olduğu için bu kişiyi gözünde büyütmemeye çalış. Merak güzel, ama uyum olup olmadığını görmek için biraz zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…