Sevgili Aslan, bugün Ay Koç burcuna geçiyor ve sen aynı şeyleri yapmaktan biraz sıkılmış olabilirsin. İş hayatında farklı bir alan denemek, yeni bir eğitim almak ya da başka bir şehir veya ülkeyle bağlantılı bir fırsatı değerlendirmek gündemine gelebilir. Üstelik Ay-Mars uyumu sayesinde cesaretin de yerinde. Önüne alıştığından farklı bir teklif gelirse sırf yabancı olduğu için hemen reddetme. Belki de ihtiyacın olan değişiklik tam olarak budur!

Maddi konularda eğitim, seyahat veya mesleki gelişim için para ayırman gerekebilir. Burada kendine yatırım yapmaktan çekinme ancak “Nasıl olsa bana geri döner” diyerek bütçenin çok üzerine de çıkma. Faydasını gerçekten göreceğin şeyi seçmek önemli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle spontane bir program yapmak ilişkinize çok iyi gelebilir. Arabaya atlayıp yakın bir yere gitmek bile ikinizi günlük telaştan çıkarabilir.

Bekar bir Aslan burcu isen, senden farklı bir şehirde yaşayan ya da bambaşka bir hayat tarzına sahip biriyle tanışabilirsin. Aranızdaki farklılık seni uzaklaştırmak yerine daha da meraklandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…