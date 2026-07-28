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Aslan Burcu right-white
29 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 29 Temmuz Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün karşıt burcun Kova’da gerçekleşen Dolunay ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda karar zamanını beraberinde getiriyor. İş hayatında birlikte hareket ettiğin biriyle yollarınızı ayırabilir, mevcut bir sözleşmenin sonuna gelebilir ya da şartları tamamen değiştirilmiş yeni bir anlaşmanın karşısında bulabilirsin kendini. Tek başına kontrolü elinde tutmak istemen güçlü olsa da bugün karşındaki kişinin taleplerini de hesaba katman gerekebilir. Özellikle imza aşamasındaki meselelerde detaylar sandığından daha önemli olacak!

Maddi konularda bir sözleşmenin sona ermesi veya yenilenmesi gelir düzeninde değişiklik yaratabilir. Bu nedenle sana sunulan şartları yalnızca bugünkü kazanca göre değil, önümüzdeki ayları düşünerek değerlendirmelisin. Pazarlık yapman gerekiyorsa kendi sınırlarını net biçimde ortaya koymaktan çekinme.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ilişkinizin geleceğini belirleyecek ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Evlilik, nişan ya da ilişkinizi resmileştirecek başka bir karar gündeme gelebileceği gibi, uzun süredir çözülemeyen bir mesele için kesin bir yol da belirleyebilirsiniz. Bekar bir Aslan burcu isen, seni açıkça etkilemeye çalışan ve niyetini saklamayan biriyle karşılaşabilirsin. Bu kez belirsiz bir flört yerine ne istediğini bilen birinin yaklaşımı ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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