Sevgili Aslan, bugün Ay Boğa burcuna geçerken iş hayatında daha ciddi ve kararlı bir havaya giriyorsun. Gösterişli hamlelerden çok, yaptığın işi düzgün tamamlamak sana dikkat çekme fırsatı verebilir. Üstelik hiç beklemediğin bir teklif ya da değişiklik kariyer planlarını hareketlendirebilir. Bugün kendini göstermek için yüksek sesle konuşmana gerek yok; yaptığın iş zaten senin adına konuşabilir.

Maddi konularda işle bağlantılı güzel bir gelişme yaşanabilir. Yeni bir görev, ek ödeme ya da ileride gelirini artırabilecek bir fırsat gündeme gelebilir. Gelen parayı hemen harcamak yerine bir kısmını kenara koymak hiç fena fikir değil.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle geleceğiniz hakkında sakin bir konuşma yapabilirsiniz. Birbirinizden ne beklediğinizi açıkça konuşmak sana güven verebilir.

Bekar bir Aslan burcu isen, bugün ayakları yere basan ve hayatını belli bir düzene oturtmuş biri ilgini çekebilir. İlk bakışta biraz ciddi bulsan bile hemen karar verme; sohbet ilerledikçe farklı bir tarafını görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…