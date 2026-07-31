Sevgili Aslan, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi ortak para, borçlar ve paylaşılmış sorumlulukları gündemine taşıyabilir. Bir ödeme planı, kredi, sigorta ya da ortak bütçe konusunda netleşmesi gereken bir mesele önüne gelebilir. Plüton’un retro hareketi ise iş birliklerinde kimin ne kadar sorumluluk aldığını yeniden sorgulatabilir. Bugün kontrolü ele almak isteyebilirsin ancak her şeyi tek başına yönetmek zorunda değilsin.

Maddi konularda beklenmedik bir ödeme çıkabileceği gibi, geçmişte yaptığın bir başvurudan geri dönüş de alabilirsin. Özellikle ortak hesaplarda ayrıntıları kontrol etmek önemli olacak. Küçük bir düzenleme bütçeni rahatlatabilir.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, kıskançlık, güven ya da geçmişte konuşulmayan bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Konuyu kapatmak yerine dürüstçe konuşmanız ilişkinizi rahatlatacaktır. Ama eğer bekarsan, güçlü çekim hissettiğin fakat hakkında çok az şey bildiğin biriyle yakınlaşabilirsin. Merak duygusu seni hızlandırsa da karşındaki kişiyi tanımadan duygusal yatırım yapmamalısın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…