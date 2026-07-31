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Aslan Burcu right-white
1 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 1 Ağustos Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi ortak para, borçlar ve paylaşılmış sorumlulukları gündemine taşıyabilir. Bir ödeme planı, kredi, sigorta ya da ortak bütçe konusunda netleşmesi gereken bir mesele önüne gelebilir. Plüton’un retro hareketi ise iş birliklerinde kimin ne kadar sorumluluk aldığını yeniden sorgulatabilir. Bugün kontrolü ele almak isteyebilirsin ancak her şeyi tek başına yönetmek zorunda değilsin.

Maddi konularda beklenmedik bir ödeme çıkabileceği gibi, geçmişte yaptığın bir başvurudan geri dönüş de alabilirsin. Özellikle ortak hesaplarda ayrıntıları kontrol etmek önemli olacak. Küçük bir düzenleme bütçeni rahatlatabilir.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, kıskançlık, güven ya da geçmişte konuşulmayan bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Konuyu kapatmak yerine dürüstçe konuşmanız ilişkinizi rahatlatacaktır. Ama eğer bekarsan, güçlü çekim hissettiğin fakat hakkında çok az şey bildiğin biriyle yakınlaşabilirsin. Merak duygusu seni hızlandırsa da karşındaki kişiyi tanımadan duygusal yatırım yapmamalısın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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