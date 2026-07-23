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Gözlerini Kapattığında Seni Başka Bir Diyara Işınlayacak 10 Şarkı

etiket Gözlerini Kapattığında Seni Başka Bir Diyara Işınlayacak 10 Şarkı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 19:01
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Bazı şarkılar var ki dinlerken sadece dinlemiyoruz aslında, içine giriyoruz. Bu şarkıları dinlerken ilk saniyesinden itibaren başka bir yere gidiyorsun ve şarkı bitene kadar oradan gelmiyorsun. Gözlerini kapattığında bambaşka yerlere götüren şarkıları öğrenmek ister misin?

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1. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven

Say Yes To Heaven, kaçış hissi veren bir şarkı. Lana Del Rey'in sesiyle şarkının seviye atladığı da doğru. Yavaş temposuyla akıp giden şarkıyı dinlerken kendini çok başka yerlerde bulacağın kesin. Bir yaz akşamında sahilde yürüme hissi yaratan şarkı dinleyeni içine alan şarkılardan.

2. M83 - Outro

Yavaş başlayan ve zamanla yükselen şarkı seni bir yolculuğa çıkartıyor. Dinlerken kendini bir filmin içinde gibi hissediyorsun. Kendi filminin içinde final sahnesini çekiyormuş hissi veren şarkı gözünü kapattığında çok daha etkili oluyor elbette.

3. Pinhani - Sakinleştim

Pinhani'nin her şarkısında bu his var aslında ama Sakinleştim parçası onlar arasında biraz daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Arkada çalarken ruhunu yavaşlattığını ve gerçekten sakinleştiğini hissedebilirsin. Yumuşak tondaki şarkıyı gerçekten sakinleşmek istediğin zamanlarda dinleyebilirsin.

4. Hozier - Too Sweet

Güçlü vokaliyle öne çıkan şarkının ritmi çok sert değil. Zaten yumuşak tonuyla insanı rahat hissettiriyor. Dinlerken kendini yaşadığın şehirden çok uzaklarda yıldızlar altında gibi hissediyorsun. O yüzden kendini kötü hissettiğinde Too Sweet açıp zihnini rahatlatabilirsin.

5. M Lisa - Salına Salına

Ritmi sertleşmeden, yumuşak tonda devam eden Salına Salına şarkısı, dinlerken insanı içine alan şarkılardan. Hafif hissettiren şarkı yaşamın sertliğinden kaçınmak istediğinde dinleyebileceğin bir parça. Hem sözleri hem melodisi ile çok başka diyarlarda hissettiriyor.

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6. Billie Eilish, Khalid - lovely

Lovely şarkısının bu kadar sevilmesinin bir nedeni var elbette. Dinlerken insanı rahatlatan bir melodisi var aslında. Sözleri ağır ve yoğun olsa da dinleyiciyi boğmayan bir parça. Billie Eilish ve Khalid’in seslerinin uyumu ile şarkı seni buradan alıyor ve dünyadan uzak bir yere götürüyor.

7. Stephen Sanchez - Until I Found You

Romantizmi doruklarda yaşatan şarkı nostaljik hissettiriyor. Sözleri basit olsa da parçanın duygusu çok net. Dinlerken seni başka diyarlara hatta başka zamanlara götürüyor. Until I Found You dinlerken kendini eski bir zamanda hissediyorsun yani.

8. Tom Odell - Another Love

Another Love, dünyada herkesin bildiği ve sevdiği nadir parçalardan. Dinlerken verdiği his herkesi etkiliyor elbette. Yoğun duygusal bir parça olan Another Love'ı dinlerken anında kendini içinde buluyorsun.

9. Fikret Kızılok, Sibel Sezal - Bu Kalp Seni Unutur mu?

Bu Kalp Seni Unutur mu?, duygusal açıdan en yoğun şarkılardan biri. Klasik şarkının sakin bir melodisi var aslında. Ama sözleri yoğun duyguyu veriyor. Dinlerken seni geçmişe götürüp getiren bir parça bu.

10. Duman - Seni Kendime Sakladım

Duman'ın her şarkısı etkili ama Seni Kendime Sakladım, daha duygusal bir içeriğe sahip. Hüznü ve sakinliği aynı anda hissettirebiliyor. Kendi başına dinlerken seni bambaşka yerlere götürdüğüne şahit olabiliyorsun zaten.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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