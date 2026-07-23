Gözlerini Kapattığında Seni Başka Bir Diyara Işınlayacak 10 Şarkı

Lovely şarkısının bu kadar sevilmesinin bir nedeni var elbette. Dinlerken insanı rahatlatan bir melodisi var aslında. Sözleri ağır ve yoğun olsa da dinleyiciyi boğmayan bir parça. Billie Eilish ve Khalid’in seslerinin uyumu ile şarkı seni buradan alıyor ve dünyadan uzak bir yere götürüyor.