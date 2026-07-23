Gözlerini Kapattığında Seni Başka Bir Diyara Işınlayacak 10 Şarkı
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Bazı şarkılar var ki dinlerken sadece dinlemiyoruz aslında, içine giriyoruz. Bu şarkıları dinlerken ilk saniyesinden itibaren başka bir yere gidiyorsun ve şarkı bitene kadar oradan gelmiyorsun. Gözlerini kapattığında bambaşka yerlere götüren şarkıları öğrenmek ister misin?
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1. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven
2. M83 - Outro
3. Pinhani - Sakinleştim
4. Hozier - Too Sweet
5. M Lisa - Salına Salına
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6. Billie Eilish, Khalid - lovely
7. Stephen Sanchez - Until I Found You
8. Tom Odell - Another Love
9. Fikret Kızılok, Sibel Sezal - Bu Kalp Seni Unutur mu?
10. Duman - Seni Kendime Sakladım
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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