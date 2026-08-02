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Aslan Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ağustos Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Chiron senin kariyerinin ve toplum önündeki duruşunun tam tepesine yerleşerek geri hareketine başlıyor. Belki her zaman görülmek, takdir edilmek istedin ve bir gün bu ihtiyacın karşılanmadı. Senin ışığın, alkışa ihtiyaç duymadan da gerçek. İş hayatında bir başarını kutlamak için birinin fark etmesini beklemek yerine, bugün onu önce kendin için kutla.

Maddi konularda emeğinin karşılığını alamadığın bir dönemin izi bugün canlanabilir. O günün haksızlığı, bugünün sana borcu değil. “Bugün farklı bir gün, ben farklı bir yerdeyim” demeyi dene; bu cümle içindeki eski öfkeyi yumuşatacak.

Aşk hayatında görülme ihtiyacını sözlerle ifade etmek öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine “beni fark etmene ihtiyacım var” demek zayıflık değil, cesarettir; bu cümle aranızı ışıtacak. Bekar bir Aslan burcu isen, geçmişte yeterince parlamana izin verilmeyen bir ilişkinin gölgesinden çıkıp, seni olduğun gibi kutlayacak birini hak ettiğini bil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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