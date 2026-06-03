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Aslan Burcu right-white
4 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Haziran Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünün yoğun enerjisi doğrudan bağırsak florana ve midene vurabilir. Hazımsızlık, bedensel bir şişkinlik ve sindirim yavaşlaması gibi sorunlar seni rahatsız edebilir. Bu yüzden hafif, lifli ve alkali gıdalarla beslenmeyi tercih edebilirsin. 

Ayrıca sinirsel yorgunluğunu atmak için zihnini tamamen boşaltacak aktivitelere de ihtiyacın var. Gün sonunda güzel bir cilt bakımı, spa, ılık bir ayak masajı ve dinleyeceğin frekans müzikleri, bedenindeki yorgunluğu silip atarak sana derin bir şifa sunabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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