Sevgili İkizler, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte aşk hayatında söylenenlerle yaşananlar arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Özellikle uzun süredir belirsizlik içinde kalan ilişkiler ve adı konulmayan durumlar senden daha net cevaplar isteyebilir. Bugün hislerinden çok gerçeklere kulak vermek isteyeceksin.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle yaptığınız bazı konuşmaların neden sürekli aynı noktaya geldiğini fark edebilirsin. Belki aylar önce çözüldüğünü düşündüğün bir konu yeniden gündeme gelebilir ya da verilen bir sözün hâlâ gerçekleşmediğini görebilirsin. Bu kez konuşmak değil, uygulamak önem kazanacak.

Bekar bir İkizler burcuysan, uzun süredir düzenli olarak mesajlaştığın ama bir türlü buluşmaya dönüşmeyen bir iletişim seni düşündürebilir. Sürekli gelecek planları yapan ama somut bir adım atmayan biriyle ilgili karar vermek isteyebilirsin. Çünkü bazen cevap, söylenenlerde değil yaşananlarda saklıdır.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…