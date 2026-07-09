Sevgili İkizler, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte gelecek planların ve hedeflerin konusunda daha gerçekçi düşünmeye başlayabilirsin. Uzun süredir katılmayı düşündüğün bir eğitim, taşınma planı ya da kariyer değişikliği fikri yeniden şekillenebilir. Bugün senin için önemli olan büyük hayaller kurmak değil, hangi adımın gerçekten uygulanabilir olduğunu görmek olacak.

İş hayatında senden beklenenlerle senin üstlendiğin sorumluluklar arasındaki fark dikkat çekebilir. Bir toplantıda yıllardır senin yaptığın ama görev tanımında olmayan bir işin yeniden gündeme gelmesi sınırlarını gözden geçirmeni sağlayabilir. Özellikle “bir kerelik” diye başlayan işlerin kalıcı hale geldiğini fark edebilirsin.

Maddi konularda uzun süredir düşündüğün bir abonelik, kurs ya da teknolojik harcama konusunda karar verme aşamasına gelebilirsin. Gerçekten kullanacağın şeylerle yalnızca heyecan yaratan seçenekleri ayırmak kolaylaşacak. Aşk hayatında ise uzun mesajlar ve güzel sözlerden çok, karşındaki kişinin istikrarlı davranışları önem kazanıyor. Bekar bir İkizler burcuysan, uzun süredir devam eden ama adı konulmayan bir durumun yönü netleşebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…