Sevgili İkizler, partnerinle arandaki diyaloğu bugün fiziksel dilden çıkarıp tamamen sözsüz bir iletişime taşıyorsun. Hiç konuşmadan yapılan bir yürüyüş veya sadece yan yana durarak paylaşılan sessizlik, ilişkinin temelindeki aidiyet duygusunu sarsılmaz bir boyuta ulaştıracak.

Bekar bir İkizler burcu isen, sürekli mesaj atan ve kendini anlatma derdinde olan flörtleri hayatından acımasızca eliyorsun. Bunun yerine beden diliyle konuşan, duruşuyla güven veren ve sırlarını kelimelerle değil eylemleriyle hissettiren olgun bir karakterle kadersel ve kelimesiz bir bağ kuruyorsun. İşte bu seni heyecanlandıracak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…