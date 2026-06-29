Sevgili İkizler, partnerinle birlikte maddi kaygıları bir kenara bırakıp hayatın o neşeli, meraklı ve konuşkan yönüne odaklanıyorsun. Birlikte kısa bir yolculuğa çıkmak, yeni bir kitap üzerine saatlerce tartışmak veya sadece arabada müzik dinleyerek sohbet etmek, aranızdaki dostluğu ve aşkı harika bir şekilde harmanlayacak. Kelimeler aşkın en güçlü yakıtı oluyor.

Bekar bir İkizler burcu isen, Jüpiter Aslan transiti flört dünyasında seni adeta bir yıldıza dönüştürüyor. Zekasıyla seni güldürebilen, iletişim kurmaktan yorulmayan ve senin o hareketli zihnine ayak uydurabilen bir karakterle, mesajların su gibi aktığı bir çekim başlıyor. Eski tanıdıkların yeniden radarına girmesi, aşka dair yarım kalan hikayeleri de temize çekmeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…