Sevgili İkizler, partnerinle ilişkine yeni bir enerji katma çabanız, aranızdaki dostluk bağını yeniden yeşertiyor. Birlikte yeni şeyler keşfetmek, aşkınızın zamanın yıpratıcı etkisine karşı ne kadar dirençli olduğunu gösterecek.

Bekar bir İkizler burcu isen, entelektüel paylaşımlar senin için aşkın ön koşulu haline geliyor. Sadece dış görünüşe değil, bilgi birikimine ve hayat tecrübesine kapıldığın kişiyle kuracağın bağ, sana güvenli ve derin bir serüven vadediyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...