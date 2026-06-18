Sevgili İkizler, bugün partnerinle arandaki ilişkiyi ortak bir yatırım veya somut bir hedef etrafında şekillendirmek, aşkınızın kök salmasını sağlıyor. Hayatın gerçeklerini birlikte omuzlayabildiğinizi görmek, Chiron'un Boğa transitiyle ilişkideki soru işaretlerini silecek.

Bekar bir İkizler burcu isen, anlık eğlence vadeden flörtleri bugün hayatından uzak tutuyorsun. Birlikte bir şeyler inşa edebileceğin, sorumluluk sahibi ve kendi ayakları üzerinde duran bir karakterle kaliteli bir diyaloğa başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...