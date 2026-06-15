Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Uranüs'ün altmışlığının getirdiği esnek enerjiyle partnerin yoğun tempona sitem etmek yerine, senin bu dinamik haline hayranlıkla destek oluyor. Atacağın samimi ses kaydı, eve döndüğünde seni anlayışla bekleyen sıcacık bir atmosfere zemin hazırlayacak.

Bekar bir İkizler burcu isen, gökyüzünün sürprizlerle dolu bu açısı yollarda olmanın getirdiği sosyal şansı yanından hiç ayırmıyor. Tesadüfen gelişen ayaküstü bir sohbet, hiç kasmadan ve planlamadan hayatına çok neşeli bir renk katacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...