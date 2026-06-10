Sevgili İkizler, bugün ilişkinde tatlı sohbetlerin yerini kıskançlık veya hesap sorma gerilimleri alabilir. Partnerinin sürekli bir güvence beklemesi ve senin kişisel alanına müdahale etmesi, sabrını taşıracaktır. Kavga etmek yerine, sadece telefonunu bir kenara bırakıp kendi dünyana çekilerek sessiz tepkini göstereceksin.

Ama bekarsan, çoktan kapanmış eski defterlerin bugün saçma bir şekilde aralanma çabası seni sadece güldürüyor. Eski partnerinin seni yoklamak için attığı mesaja cevap vermek bir yana, numarasını tamamen silip hayatının ne kadar huzurlu olduğunu bir kez daha kendine hatırlatıyorsun. Geçmiş, geçmişte kalmalı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...