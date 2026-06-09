Sevgili İkizler, bugün beraberliğinde partnerinle iletişim kurmak yerine sadece susup kendi iç sesini dinlemek isteyeceksin. Bazen çiftlerin birbirinden biraz uzaklaşıp bireysel hobilerine vakit ayırması, ilişkiyi tazeleyen en güzel moladır. Ona 'bugün biraz kendimle kalmak istiyorum' demekten çekinmemelisin.

Ama bekarsan, kafa karıştıran ve ne istediğini bilmeyen insanlarla uğraşacak enerjin yok. Seni bir gün göklere çıkarıp ertesi gün mesajlarına dönmeyen dengesiz flörtün ipini bugün tamamen çekiyorsun. Kendi kitabını okumak, kahveni içmek ve yalnızlığın berrak huzurunda kaybolmak sana aşk meşk işlerinden çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...