Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Neptün'ün yanıltıcı açısı, ilişkinde kendini partnerine beğendirmek için adeta şekilden şekile girmene neden olabilir. Kendi ihtiyaçlarını ve fikirlerini tamamen susturup, sadece onun hayalindeki insan olmaya çalışmak sana içsel bir boğulma yaşatacaktır. Şeffaflıkla kendi doğrularını dile getirmek aşkı özgürleştirir.

Ama bekarsan, hoşlandığın kişiyi etkileyebilmek adına onun zevklerine göre bir karakter yaratma illüzyonuna düşebilirsin. Dinlemediğin müzikleri dinliyormuş gibi yapmak veya sevmediğin ortamlardan hoşlanıyormuş gibi davranmak, masken düştüğünde aranızdaki büyüyü tamamen bozacaktır; kendin olmaktan korkma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...