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İkizler Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 9 Ağustos’ta yöneticin Merkür’ün Aslan burcuna, yani iletişim alanına geçmesi bu haftanın en güçlü desteği; yazışmalar, sunumlar ve kısa görüşmeler senin lehine ilerliyor. Ancak 4 Ağustos’ta Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık, burcunda ilerleyen Mars yüzünden sabırsızlığını tetikleyebilir. Bir tartışmaya girmeden önce bir gün beklemeni öneririm, çünkü aynı konu hafta sonuna doğru kendiliğinden çözülüyor.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Boğa Son Dördünü arka planda süren bir gideri kapatman için doğru zamanı işaret ediyor. Gözden kaçan bir abonelik ya da unutulmuş bir ödeme bu hafta fark edilebilir, hesaplarına bir göz atmalısın.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün doğrudan aşk ve flört alanına geçmesi haftanı ışıldatıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle plansız yapacağınız eğlenceli bir kaçamak aranızdaki kıvılcımı yeniden yakıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, bir hobi kursunda ya da sanatla ilgili bir ortamda tanışacağın biri kalbini hızlandırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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