Sevgili İkizler, 6 Ağustos’ta Venüs doğrudan flört ve romantizm alanına geçiyor, ama 4 Ağustos’taki Mars-Lilith karşıtlığı aynı anda sınırları test ediyor. İlişkin varsa, ilgi görme ihtiyacın bu hafta biraz fazla kabarabilir. Bir sohbette fazla samimi olman, sosyal medyada bıraktığın küçük bir iz ya da eski bir tanıdıkla kurulan masum bir temas, partnerinin gözünde büyüyebilir. Aranızdaki oyunu ve neşeyi bitirmene gerek yok, sadece o oyunun ikinizin arasında kalmasına özen göstermelisin. Haftanın ikinci yarısında birlikte yapacağınız plansız bir kaçamak, ilk zamanlarınızdaki heyecanı geri getirecek.

Bekarsan, aynı anda birkaç kişiyle yürüyen sohbetler başta çok keyifli geliyor, ama hafta sonuna doğru hepsini birden taşımanın seni yorduğunu fark edeceksin. Merkür 9 Ağustos’ta iletişim alanına geçtiğinde zihnin netleşiyor ve içlerinden birinin gerçekten farklı olduğunu göreceksin. Dağıtmayı bırakıp bir yere odaklanman gereken bir haftadasın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…