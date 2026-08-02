article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 3 Ağustos - 9 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 6 Ağustos’ta Venüs doğrudan flört ve romantizm alanına geçiyor, ama 4 Ağustos’taki Mars-Lilith karşıtlığı aynı anda sınırları test ediyor. İlişkin varsa, ilgi görme ihtiyacın bu hafta biraz fazla kabarabilir. Bir sohbette fazla samimi olman, sosyal medyada bıraktığın küçük bir iz ya da eski bir tanıdıkla kurulan masum bir temas, partnerinin gözünde büyüyebilir. Aranızdaki oyunu ve neşeyi bitirmene gerek yok, sadece o oyunun ikinizin arasında kalmasına özen göstermelisin. Haftanın ikinci yarısında birlikte yapacağınız plansız bir kaçamak, ilk zamanlarınızdaki heyecanı geri getirecek.

Bekarsan, aynı anda birkaç kişiyle yürüyen sohbetler başta çok keyifli geliyor, ama hafta sonuna doğru hepsini birden taşımanın seni yorduğunu fark edeceksin. Merkür 9 Ağustos’ta iletişim alanına geçtiğinde zihnin netleşiyor ve içlerinden birinin gerçekten farklı olduğunu göreceksin. Dağıtmayı bırakıp bir yere odaklanman gereken bir haftadasın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

İkizler burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın