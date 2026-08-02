Sevgili İkizler, 4 Ağustos’taki Mars-Lilith karşıtlığı burcundaki Mars’ı zorluyor ve bağışıklığını yöneten timüs bezini yorabilir; kendini beklenmedik bir bitkinlik içinde bulabilirsin. Tempoyu düşürüp uykunu düzene sokman bu haftanın en önemli önlemi. Göğüs kemiğinin ortasına elini koyup birkaç derin nefes alman da bu bölgeyi rahatlatacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…