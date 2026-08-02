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İkizler Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 4 Ağustos’taki Mars-Lilith karşıtlığı burcundaki Mars’ı zorluyor ve bağışıklığını yöneten timüs bezini yorabilir; kendini beklenmedik bir bitkinlik içinde bulabilirsin. Tempoyu düşürüp uykunu düzene sokman bu haftanın en önemli önlemi. Göğüs kemiğinin ortasına elini koyup birkaç derin nefes alman da bu bölgeyi rahatlatacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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