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İkizler Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 2 Ağustos Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gündüz saatlerinde zihnin arkadaşların ve gelecek planlarınla meşgul, gece ise Ay’ın Koç burcuna geçişiyle sosyal enerjin canlanıyor. İş hayatında bir grup çalışması ya da bir ekip projesi bugün öne çıkıyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir arkadaşınla aranızda değerler konusunda küçük bir sürtüşme yaratabilir. Bugün fikir ayrılığını bir kavgaya dönüştürmeden yönetmelisin. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, bir toplulukta kendini yetersiz hissettiğin eski bir konuda güven kazanmanı sağlıyor.

Maddi konularda ortak bir hedef gündeme geliyor. Bir arkadaşınla ya da bir grupla yürüttüğün bir bütçe bugün konuşulabilir. Venüs’ün Başak’taki titiz enerjisi, ortak paralarda ayrıntıları netleştirmen için sana yardımcı oluyor. Herkesin payını açıkça belirlediğinde ileride doğacak bir kırgınlığı önlemiş oluyorsun.

Aşk hayatında dostlukla aşk arasındaki ince çizgi belirginleşiyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, ortak arkadaş çevreniz yüzünden aranıza giren küçük bir pürüzü bugün konuşarak çözebilirsin. Bekar bir İkizler burcu isen, geçmişte incindiğin bir arkadaşlık, kalbini yeni bir yakınlığa kapatmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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