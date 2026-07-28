Sevgili İkizler, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay ile birlikte eğitim, seyahat ya da yurt dışıyla bağlantılı bir konuda beklediğin haber gelebilir. Bir başvurunun sonuçlanması, eğitim programının tamamlanması ya da başka bir şehirde çalışmanı gerektiren bir fırsatın ortaya çıkması hayatının yönünü değiştirebilir. Üstelik bugünün gelişmeleri sana alıştığın düzenin dışına çıkmanın düşündüğün kadar zor olmadığını gösterebilir. Bavul hazırlamana neden olacak bir karar bile gündeme gelebilir!

Maddi konularda ise eğitim veya yolculuk için ayırman gereken bütçe hesaplarını değiştirebilir. Fakat yapacağın harcamanın gelecekte mesleki anlamda sana sağlayacağı avantajı düşündüğünde bunun yalnızca bir gider olmadığını fark edebilirsin. Özellikle uzmanlaşmanı sağlayacak bir eğitim için ödeme yapmadan önce koşulları incelemen yeterli olacaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle birlikte çıkacağınız bir seyahatin ayrıntıları bugün kesinleşebilir. Farklı bir yerde baş başa geçireceğiniz zaman, ilişkinizde son dönemde eksikliğini hissettiğiniz heyecanı yeniden canlandırabilir. Bekar bir İkizler burcu isen, şehir dışından gelen biriyle tanışabilir ya da bir seyahat sırasında beklemediğin bir sohbetin içinde bulabilirsin kendini. Aranızdaki mesafe başlangıçta soru işareti yaratsa da merakın bu tanışmayı sürdürmene neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…