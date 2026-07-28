Sevgili İkizler, bugün Kova Dolunayı senin uzak bağlantılar ve seyahat alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte bir yolculuk planı bugün gündeminize gelebilir. Dolunay’ın enerjisi rutinden çıkma isteğinizi güçlendiriyor ve birlikte yeni bir yer keşfetmek aranıza tazelik katıyor. Bugün ona somut bir gezi teklifi sunman, ilişkinize heyecan getiriyor. Ufkunuzu birlikte genişletmek sizi yeniden yakınlaştırıyor.

Bekarsan, bir seyahat sırasında ya da şehir dışından biriyle tanışma ihtimalin bugün yüksek. Dolunay’ın enerjisi seni tanıdık çevrenin dışına çıkarıyor ve farklı bir dünyadan gelen biriyle karşılaştırıyor. Bu kişinin sana yepyeni bir bakış açısı sunması, merakını canlandırıyor. Uzaklık bugün bir engel değil, aksine çekim sebebi oluyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…