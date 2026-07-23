Sevgili İkizler, bugün ilişkilerinde topu karşı taraf oynuyor. Ay tam karşı burcuna geçiyor ve odağı senden alıp yanındaki kişiye çeviriyor. İlişkin varsa, partnerin uzun zamandır beklediğin bir adımı bugün kendi isteğiyle atıyor. Belki bir konuyu ilk kez o açacak, belki senin söylemeni beklediğin cümleyi o kuracak. Bu jest karşısında şaşırıp geri çekilme. Aynı içtenlikle karşılık vermen, aranızdaki dengeyi doğru yere oturtacak.

Bekarsan, biri bugün ilgisini dolambaçlı yollara sapmadan gösteriyor. İma yok, belirsiz mesaj yok, açık bir yaklaşım var. Yöneticin Merkür ileri hareketine başladığı için sözler bugün nihayet net çıkıyor. Böyle bir netlikle karşılaştığında oyalanmanı değil, sen de aynı açıklıkla cevap vermeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…