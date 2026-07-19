Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında hareket senin lehine çalışıyor. İlişkin varsa, aranıza sinmiş o tatlı ama tekdüze durgunluğu dağıtmanın yolu büyük planlardan değil, plansızlıktan geçiyor; kalkıp habersizce bir yere gitmek, gecenin bir yarısı dışarı çıkmak bile yeter. Rutini kırdığın an ilişkin canlanıyor.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiye o ilk mesajı atmak bugün hiç de düşündüğün kadar zor değil. Kafanda kurduğun cümlelerin yarısını sil, kalanını gönder. Fazla cilalanmış bir mesajdan çok, samimi ve kısa olanı iş görüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…