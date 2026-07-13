Sevgili İkizler, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında karşılıklı emek ve değer duygusunu güçlendirecek yeni bir süreci başlatabilir. Neptün retrosu ise yalnızca sözlere değil, davranışlara da dikkat etmen gerektiğini hatırlatıyor.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, ilişkinizde kimin ne beklediğini açıkça konuşmanız size iyi gelecek. Kendini daha değerli hissettiğin ve emeklerinin karşılığını gördüğün bir denge kurmanız mümkün. Bekar bir İkizler burcuysan, bu kez sürekli fikir değiştiren kişiler yerine ne istediğini bilen ve güven veren biri ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…