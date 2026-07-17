Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında zihnin biraz bulanık; her zamanki keskin çözümleri üretmekte zorlanabilirsin. İlişkin varsa, partnerinle yaşanan ufak bir yanlış anlaşılmayı hemen düzeltmeye kalkışma; kelimeler bugün seni yanıltabilir. Bir gün beklemek, ne demek istediğini çok daha net ifade etmeni sağlayacak. Aceleyle atılan bir söz, yarın pişmanlığa dönüşebilir.

Bekarsan, “acaba bu doğru kişi mi” sorusuna bugün kesin bir cevap arama. Zihnini zorlamak yerine akışına bırak, cevap kendiliğinden netleşecek. Bugün karar vermek yerine gözlemlemek sana daha çok şey öğretecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…