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İkizler Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Temmuz Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde Merkür’ün yakında Yengeç burcunda yavaşlamaya başlayacak olması, zihninde bir yorgunluk ve karar verme güçlüğü olarak hissettiriyor kendini. Her zamanki hızlı ve keskin zihnin bugün biraz bulanık; bu senin için alışılmadık ama geçici bir durum.

Kariyer ve para konularında büyük konuşmaları, imzaları ya da kesin kararları ertelemek bugün senin lehine olacak. Netleşmemiş bir teklif varsa, üzerinde bir gün daha düşünmek seni hatalardan koruyacak; acele etmene gerek yok.

Aşk hayatında da aynı temkinli tavrı sürdürmelisin. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle yaşadığın küçük bir yanlış anlaşılmayı hemen çözmeye çalışmak yerine, zihnin durulduğunda konuşmak daha sağlıklı olacak. Bekar bir İkizler burcu isen, bugün net bir karar vermek yerine akışına bırakmak seni rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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