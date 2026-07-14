Sevgili İkizler, Yengeç burcundaki taze yeni ayın yansımaları bugün meslek hayatınızda yeteneklerinizi daha görünür kılarken, retro Merkür sizi geçmiş stratejilerinizi gözden geçirmeye davet ediyor. İş ortamınızda aceleci kararlar almaktan kaçınarak, eski tecrübelerinizin getirdiği bilgelikle hareket etmeyi seçeceksiniz. Uranüs’ün burcunuzdaki konumu sayesinde zihninizde aniden parlayacak dahi fikirler, işteki pürüzleri tereyağından kıl çeker gibi çözmenize yardımcı olacak.

Maddi konularda ise gelir kaynaklarınızı acele etmeden, daha sakin ve korumacı bir yaklaşımla yeniden yapılandırma dönemindesiniz. Geçmişte unuttuğunuz bir alacağın ya da bir borcun tahsil edilmesi, bütçenizi bugün bir nebze olsun rahatlatabilir. Duygusal harcamalara kapılmak yerine, elinizdeki kaynakların kıymetini bilerek güvenli sularda kalmayı tercih edeceksiniz.

İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle arandaki aidiyet bağını tazeleyeceğiniz ve geleceğe dair bir konuşma yapacağınız naif bir akşam seni bekliyor. Bekar bir İkizler burcu isen, kendi değerini ve sınırlarını yeniden fark ettiğin bu süreçte, sana hak ettiğin zarafetle yaklaşmayan insanları hayatından sakince eleyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…