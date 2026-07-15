Sevgili İkizler, Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte odağın tamamen kendi yeteneklerini ve iş hayatındaki konumunu yeniden değerlendirmeye kayıyor. İş ortamında yeni projelere atılmak için doğru bir zaman değil. Yöneticin Merkür'ün geri hareketi, profesyonel sunumlarında veya önemli konuşmalarında anlık odak kayıpları yaratabileceği için acele etmeden, planlı ve temkinli ilerlemen gereken bir gündesin.

Maddi olarak bu süreçte aklını en çok meşgul eden alan haline gelebilir ve gelir kaynaklarını ciddi şekilde sorgulamaya başlayabilirsin. Satürn'ün finansal alanına yaptığı baskı sebebiyle beklediğin bir ödemede, primde ya da alacak verecek dengesinde geçici bir tıkanıklık veya gecikme yaşayabilirsin. Bugün bütçeni korumak adına gereksiz lüks harcamalardan tamamen uzak durmalı, mali konularda fevri kararlar almaktan kaçınarak tamamen eldeki mevcut kaynakları korumaya odaklanmalısın.

İlişkisi olan bir İkizler isen partnerinle arandaki güven ve değer algısı bugün ciddi bir testten geçebilir; ilişkinde kendini ne kadar güvende hissettiğini sorgulayabilir ve hak ettiğin değeri görüp görmediğini masaya yatırmak isteyebilirsin. Bekar bir İkizler isen dış dünyadaki flörtöz enerjilerden uzaklaşıp tamamen kendine yatırım yapmayı ve duygusal anlamda daha seçici olmayı tercih edeceksin. Karşına çıkan adaylarda geçici heyecanlar yerine sana içsel bir huzur ve aidiyet hissi verip veremeyeceklerine bakacağın bir dönemdesin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…