Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kelimeler seni yarı yolda bırakıyor. İlişkin varsa, partnerine anlatmak istediğin şeyi bir türlü doğru cümleye oturtamıyorsun; içinden geçen net ama ağzından çıkan eksik kalıyor. Zorlama bunu, birkaç gün sonra aynı şeyi hiç uğraşmadan söyleyeceksin.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiye bugün açılma isteğini biraz beklet. Söyleyeceğin şey yanlış değil ama günü yanlış; aynı cümle birkaç gün sonra bambaşka karşılık bulacak. Sabır bugün senin en iyi hamlen. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…