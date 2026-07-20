Sevgili İkizler, yöneticin Merkür'ün duraklaması bugün doğrudan senin zihnini vuruyor; her zaman su gibi akan kelimelerini bugün bulamıyorsun. İş toplantısında ya da bir sunumda takılmak canını sıkabilir ama bu geçici bir tıkanıklık, yeteneğinle ilgisi yok.

Maddi konularda rakamlar bugün karışabilir; bir hesabı yanlış okumak ya da bir tarihi karıştırmak mümkün. Bugün imza atmaman, teklif göndermemen, kısacası kağıda hiçbir şey dökmemen en akıllıcası.

Aşk hayatında da laf bugün ağzında kalıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, söylemek istediğin şeyi doğru cümleye oturtamıyorsan zorlama, yarın çok daha kolay gelecek. Bekar bir İkizler burcu isen, ilgilendiğin kişiye bugün açılmak yerine biraz bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…