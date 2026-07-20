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İkizler Burcu right-white
21 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür'ün duraklaması bugün doğrudan senin zihnini vuruyor; her zaman su gibi akan kelimelerini bugün bulamıyorsun. İş toplantısında ya da bir sunumda takılmak canını sıkabilir ama bu geçici bir tıkanıklık, yeteneğinle ilgisi yok.

Maddi konularda rakamlar bugün karışabilir; bir hesabı yanlış okumak ya da bir tarihi karıştırmak mümkün. Bugün imza atmaman, teklif göndermemen, kısacası kağıda hiçbir şey dökmemen en akıllıcası.

Aşk hayatında da laf bugün ağzında kalıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, söylemek istediğin şeyi doğru cümleye oturtamıyorsan zorlama, yarın çok daha kolay gelecek. Bekar bir İkizler burcu isen, ilgilendiğin kişiye bugün açılmak yerine biraz bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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